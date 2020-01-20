Игорь Кобзев пообещал в феврале изучить вопрос с иркутским аэропортом

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В теме нового иркутского аэропорта прежде всего нужно понять, на какой площадке возможно строительство. Федеральное финансирование на этот объект есть. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 17 января на пресс-конференции.

- Однозначно, новый аэропорт должен встраиваться в комплексное развитие туристического направления в Иркутской области, - акцентировал Игорь Кобзев.

Вторая важная тема – это конкурс либо аукцион для определения тех организаций, которые будут этот объект проектировать и строить. Третье – собственно осуществление строительства и переход к эксплуатации.

- Чтобы начинать этот проект, мне нужно вникнуть во все три темы. Первое – выбор площадки. Я со многими беседовал – все называют разные площадки, у всех есть свои плюсы и минусы. Но в феврале я планирую в этот черный ящик [под названием «иркутский аэропорт», - прим.ред.] заглянуть и посмотреть, что там есть. Я вам обещаю. И позицию свою выскажу, - пообещал Игорь Кобзев.