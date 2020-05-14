Игорь Кобзев требует увеличить темпы и качество дорожного строительства в Приангарье

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал недостаточными планы дорожников на 2020 год и потребовал от подрядчиков многолетней гарантии на дорожное покрытие.

Как сообщает пресс-служба губернатора, заявление прозвучало в эфире программы, которая выходит в рамках проекта #Кобзевнасвязи.

Отвечая на вопрос жителя Приангарья о состоянии дороги между поселками Качуг и Жигалово, Игорь Кобзев сказал:

– Дороги – это больное место Иркутской области. В этом я убедился лично, и многие жители пишут мне об этом в инстаграме. В настоящее время уже ведется капитальный ремонт одного участка дороги «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» в Качугском районе. На очереди – следующий участок. Но мое мнение такое: объемы дорожного ремонта явно недостаточны.

Программа, по которой сегодня работают дорожные службы, утверждалась в прошлом году, пояснил врио губернатора. В областном бюджете на эти цели было заложено чуть более 8 млрд рублей. На эти деньги запланировано строительство 50 км дорог, ремонт 234 км.

– Я поставил задачу – изыскивать дополнительные резервы, привлекать федеральные средства, чтобы увеличить темпы и объемы дорожного строительства. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы рассчитываем получить дополнительное финансирование – 400 млн рублей. Сможем отремонтировать сверх плана еще 27 км автомобильных дорог в Заларинском, Усольском районах, в Ангарском городском округе, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Он особо отметил, что подрядчик должен нести ответственность за качество дорожного покрытия в течение нескольких лет.