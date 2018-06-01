Инспекторы ГИМС МЧС Иркутской области в мае привлекли к ответственности 100 судовладельцев

Иркутская область, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в майские дни существенно увеличилось количество маломерных судов, обусловленное открытием навигации на всех водоёмах Приангарья.

Работа по предотвращению происшествий проводится ежедневно. В ходе рейдов и патрулирований инспекторы напоминают судоводителям и пассажирам правила безопасности с вручением листовок и брошюр. Тем не менее, в мае было выявлено 100 правонарушений, по фактам которых были составлены административные протоколы, а два маломерных судна были помещены на штрафстоянку.



За нарушение правил плавания были оштрафованы 3 судоводителя, еще 3 за отсутствие отметки о прохождении технического осмотра (освидетельствования) судна, 27 нарушили правила эксплуатации судов, а также допустили к управлению людей, не имеющих на то права. 7 судоводителей не соблюдали правила пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов. Максимальное число нарушителей – 61 человек – не обеспечили безопасность пассажиров на маломерных судах.



В мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водоемах области задействован личный состав 39 инспекторских подразделений, оснащенных плавсредствами и автомобильной техникой. Для мониторинга, выявления и пресечения нарушений на воде применяются беспилотные летательные аппараты. Рейды и патрулирования проходят совместно с сотрудниками администраций муниципальных образований, полицией, спасателями - как на патрульных судах вблизи мест массового отдыха, так и непосредственно по береговой полосе.