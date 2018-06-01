ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Транспорт
02.06.2018

Инспекторы ГИМС МЧС Иркутской области в мае привлекли к ответственности 100 судовладельцев

Иркутская область, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в майские дни существенно увеличилось количество маломерных судов, обусловленное открытием навигации на всех водоёмах Приангарья.

Работа по предотвращению происшествий проводится ежедневно. В ходе рейдов и патрулирований инспекторы напоминают судоводителям и пассажирам правила безопасности с вручением листовок и брошюр. Тем не менее, в мае было выявлено 100 правонарушений, по фактам которых были составлены административные протоколы, а два маломерных судна были помещены на штрафстоянку.

За нарушение правил плавания были оштрафованы 3 судоводителя, еще 3 за отсутствие отметки о прохождении технического осмотра (освидетельствования) судна, 27 нарушили правила эксплуатации судов, а также допустили к управлению людей, не имеющих на то права. 7 судоводителей не соблюдали правила пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов. Максимальное число нарушителей – 61 человек – не обеспечили безопасность пассажиров на маломерных судах.

В мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водоемах области задействован личный состав 39 инспекторских подразделений, оснащенных плавсредствами и автомобильной техникой. Для мониторинга, выявления и пресечения нарушений на воде применяются беспилотные летательные аппараты. Рейды и патрулирования проходят совместно с сотрудниками администраций муниципальных образований, полицией, спасателями - как на патрульных судах вблизи мест массового отдыха, так и непосредственно по береговой полосе.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске