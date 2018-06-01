|Транспорт
|02.06.2018
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Инспекторы ГИМС МЧС Иркутской области в мае привлекли к ответственности 100 судовладельцев
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Иркутская область, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в майские дни существенно увеличилось количество маломерных судов, обусловленное открытием навигации на всех водоёмах Приангарья.
Работа по предотвращению происшествий проводится ежедневно. В ходе рейдов и патрулирований инспекторы напоминают судоводителям и пассажирам правила безопасности с вручением листовок и брошюр. Тем не менее, в мае было выявлено 100 правонарушений, по фактам которых были составлены административные протоколы, а два маломерных судна были помещены на штрафстоянку.
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