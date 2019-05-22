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Транспорт
22.05.2019

Инвалидов-колясочников в Иркутской области по инициативе Дмитрия Бердникова освободили от транспортного налога

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая приняли законопроект об освобождении инвалидов первой категории от уплаты транспортного налога. С законодательной инициативой выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Он отметил, что в первую очередь речь идёт о колясочниках, которым автомобиль жизненно необходим для передвижения по городам. Сейчас все инвалиды освобождаются от этого налога, но льгота действуют на авто мощностью от 100 до 125 лошадиных сил.

Однако колясочники, как правило, приобретают машины мощностью от 125 до 175 лошадиных сил, что связано с особенностями конструкции транспорта, который необходимо переоборудовать для ручного управления, и его габаритами. Транспортный налог им приходится платить в полном объёме.

Как оказалось, всего по области таких автовладельцев менее тысячи, нагрузка на бюджет составляет ниже 900 тысяч рублей. Дмитрий Бердников предложил освободить инвалидов от транспортного налога в отношении машин, которым по состоянию на 1 января текущего года прошло семь лет и более.  Помимо колясочников, эта мера поддержки будет распространена и на других инвалидов первой категории.

Закон вступит в силу до 1 января 2020 года.

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