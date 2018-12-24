«ИрАэро» открыла южные направления из Иркутска на лето

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу на южные направления на лето 2019 года из Иркутска в Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Эти направления являются для авиакомпании традиционными, выполняются каждое лето и пользуются большим спросом у жителей Восточной Сибири:

Иркутск-Омск-Сочи-Омск – по пятницам и воскресеньям, с 20 мая.

Иркутск-Барнаул-Анапа-Барнаул-Иркутск – по вторникам, с 18 июня.

Иркутск-Омск-Анапа-Омск-Иркутск – по четвергам, с 20 июня.

Иркутск-Барнаул-Сочи-Барнаул-Иркутск – по субботам, с 15 июня.

Иркутск-Омск-Краснодар-Омск-Иркутск – по вторникам, с 25 июня.

Иркутск-Омск-Геленджик-Омск - Иркутск – по понедельникам, с 24 июня.

Все рейсы будут проходить на комфортабельном самолете Сухой Суперджет-100. В продаже авиабилеты эконом и премиум-класса, в салоне самолета 100 посадочных мест.