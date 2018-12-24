|Транспорт
|25.12.2018
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«ИрАэро» открыла южные направления из Иркутска на лето
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Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу на южные направления на лето 2019 года из Иркутска в Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Эти направления являются для авиакомпании традиционными, выполняются каждое лето и пользуются большим спросом у жителей Восточной Сибири:
Все рейсы будут проходить на комфортабельном самолете Сухой Суперджет-100. В продаже авиабилеты эконом и премиум-класса, в салоне самолета 100 посадочных мест.
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