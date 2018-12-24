ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Транспорт
25.12.2018

«ИрАэро» открыла южные направления из Иркутска на лето

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу на южные направления на лето 2019 года из Иркутска в Сочи, Анапу, Краснодар и Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Эти направления являются для авиакомпании традиционными, выполняются каждое лето и пользуются большим спросом у жителей Восточной Сибири:

  • Иркутск-Омск-Сочи-Омск – по пятницам и воскресеньям, с 20 мая.
  • Иркутск-Барнаул-Анапа-Барнаул-Иркутск – по вторникам, с 18 июня.
  • Иркутск-Омск-Анапа-Омск-Иркутск – по четвергам, с 20 июня.
  • Иркутск-Барнаул-Сочи-Барнаул-Иркутск – по субботам, с 15 июня.
  • Иркутск-Омск-Краснодар-Омск-Иркутск – по вторникам, с 25 июня.
  • Иркутск-Омск-Геленджик-Омск - Иркутск – по понедельникам, с 24 июня.

Все рейсы будут проходить на комфортабельном самолете Сухой Суперджет-100. В продаже авиабилеты эконом и премиум-класса, в салоне самолета 100 посадочных мест.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске