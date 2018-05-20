|Транспорт
|21.05.2018
|
|
«ИрАэро» открывает дополнительные рейсы по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск
|
Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» открывает дополнительную частоту по направлению Иркутск – Чита – Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба компании, с 3 июня рейс будет выполняться два раза в неделю по воскресениям и четвергам.
Расписание по четвергам:
Рейс IO-103
Иркутск (вылет) 05:50 – Чита (прилет) 07:50/ (вылет) 08:40– Хабаровск (прилет)12:10;
Рейс IO-104
Хабаровск (вылет)13:15 – Чита (прилет) 14:55/ (вылет) 15:45 – Иркутск (прилет) 15:45.
Расписание по воскресеньям:
Рейс IO-103
Иркутск (вылет)03:50 –Чита (прилет) 06:00/ (вылет ) 06:50 –Хабаровск (прилет) 10:40;
Рейс IO-104
Хабаровск (вылет)11:40 – Чита (прилет) 13:00/(вылет) 13:45 – Иркутск (прилет) 13:55.
Перелеты выполняются самолётами CRJ200.
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram