«ИрАэро» открывает дополнительные рейсы по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» открывает дополнительную частоту по направлению Иркутск – Чита – Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба компании, с 3 июня рейс будет выполняться два раза в неделю по воскресениям и четвергам.

Расписание по четвергам:

Рейс IO-103

Иркутск (вылет) 05:50 – Чита (прилет) 07:50/ (вылет) 08:40– Хабаровск (прилет)12:10;

Рейс IO-104

Хабаровск (вылет)13:15 – Чита (прилет) 14:55/ (вылет) 15:45 – Иркутск (прилет) 15:45.

Расписание по воскресеньям:

Рейс IO-103

Иркутск (вылет)03:50 –Чита (прилет) 06:00/ (вылет ) 06:50 –Хабаровск (прилет) 10:40;

Рейс IO-104

Хабаровск (вылет)11:40 – Чита (прилет) 13:00/(вылет) 13:45 – Иркутск (прилет) 13:55.

Перелеты выполняются самолётами CRJ200.