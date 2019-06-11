Тайшет, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня конфисковала «Лексус» с белорусскими номерами у жителя Тайшета. Автомобиль 2000 года выпуска передан в Межрегиональное территориальное управление Росимущества по Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

– Запрос о происхождении данного автомобиля и законности его эксплуатации на российских дорогах поступил на Нижнеудинский таможенный пост от ГИБДД Тайшета еще осенью прошлого года. Он был выявлен на дороге в результате ДТП, совершенного, кстати, не по вине владельца указанного авто, – отметил уполномоченный по особо важным делам Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни Олег Абожин.

В результате проверок, проведенных нижнеудинскими таможенниками, выяснилось, что «Лексус» имеет запутанную криминальную историю. Изначально в Россию автомобиль привез гражданин Молдовы из Великобритании. Временный ввоз был оформлен еще в 2013 году. Но на задержанном в Тайшете автомобиле значились белорусские номера.

– Мы сделали запрос в Госавтоинспекцию и нотариальные органы Беларуси, чтобы узнать, состоит ли данное авто у них на учете и выдавалась когда-либо доверенности на право управления автомобилем российским гражданам, – комментирует Олег Абожин.

Ответ гласил, что «Лексус» в таможенных органах Беларуси не декларировался и на учете в госавтоинспекции не значится. Более того, под указанным номером зарегистрирован другой автомобиль. Нотариус города Минска также подтвердил, что никаких доверенностей на право управления данным автомобилем российским гражданам не выдавалось.

Получается, что конфискованный «Лексус» ездил по российским дорогам незаконно, по поддельным документам. За время эксплуатации машина сменила не одного российского хозяина.

Последний владелец, житель Тайшета, должен был уплатить в казну государства 700 тысяч рублей положенных таможенных платежей, налогов и сборов. Но мужчина отказался, поэтому иркутская таможня изъяла «Лексус» и передала в Росимущество.