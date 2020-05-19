Иркутский аэропорт начал ремонтировать аэродромное покрытие

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Почти 56 тысяч квадратных метров аэродромных покрытий отремонтируют в АО «Международный Аэропорт Иркутск» в 2020 году. Работы начались 16 мая и завершатся в середине сентября, сообщает пресс-служба воздушного авиаузла.

Ремонт уже идет на взлетно-посадочной полосе, там заменят 14,4 тысячи квадратных метров площади. Начали работы и на перроне, где планируют отремонтировать семь тысяч квадратных метров покрытий. Также в порядок приведут участки на трех рулежных дорожках и 15 стоянок воздушных судов.

На ремонтируемых участках дорожной фрезой снимают верхний слой асфальтобетона – до семи сантиметров толщиной. После этого укладывают новый материал – мелкозернистую асфальтобетонную смесь – и уплотняют катками.

– Проведение ремонта не мешает работе аэропорта: на предприятии действует регламент, это значит, что в определенные часы аэропорт закрывают для проведения работ. Взлеты и посадки не осуществляют по восемь часов по вторникам и субботам. На подобный режим работы аэропорт Иркутска переходит каждый год, чтобы содержать в рабочем состоянии покрытия аэродрома. Информацию о закрытии в обязательном порядке передают авиакомпаниям минимум за 40 дней до введения ограничений. Авиакомпании успевают изменить расписание и довести информацию до пассажиров уже при продаже билетов, – отмечают в иркутском аэропорту.