Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский аэропорт перешел на летнее расписание авиарейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта, с апреля по октябрь рейсы в Иркутск и из него будут осуществлять 24 авиакомпании по 63 маршрутам. В частности, выросло число рейсов в Москву: авиакомпания «Аэрофлот» открыла рейс на Аэробусе А330-300. Этот широкофюзеляжный лайнер берет на борт до 300 пассажиров. Кроме того, авиакомпания «Нордавиа» с 1 июня будет выполнять три рейса в Домодедово еженедельно. Полеты в Сочи с июня будут осуществлять «ИрАэро» и «АЛРОСА». «ИрАэро» – по пятницам, с посадкой в Омске, «АЛРОСА» – по воскресеньям и прямым перелетом. «ИрАэро», кроме того, открывает полеты в Анапу, также с промежуточной посадкой в Омске. Первый рейс запланирован на 21 июня. В Краснодар откроют рейсы «ИрАэро» (в июне) и «Уральские авиалинии» (с 20 мая). Сразу три перевозчика открывают на летний период рейсы в Санкт-Петербург. Это «ИрАэро», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». «Уральские авиалинии» и «Сибирь» начнут перелеты в Санкт-Петербург из Иркутска. «Уральские авиалинии» – в апреле, с промежуточной посадкой в Екатеринбурге, а «Сибирь» в мае. Основная часть международной маршрутной сети – это рейсы в КНР. Так, Hainan Airlines, «Уральские авиалинии» и «Сибирь» в летний период будут выполнять рейсы в Пекин. Каждая авиакомпания – раз в неделю. Программу рейсов в Шеньян с июля запланировала China Southern Airlines. Другая китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – 26 июня начнет перелеты в Доншенг. «Сибирь» дважды в неделю будет летать из Иркутска в Гуанчжоу, первый рейс запланирован на 21 мая. И один раз – в Гонконг. Полеты начнутся 14 июня. Рейс в Манчжурию осуществляет авиакомпания «ИрАэро». И этот же перевозчик – в Харбин. Возобновятся рейсы в Токио. Как и в прошлом году, силами авиакомпании «Сибирь». В Сеул полеты будут выполнять два перевозчика: Korean Air и «Сибирь». Каждая авиакомпания – дважды в неделю. Продолжатся перелеты в Душанбе, Ош, Бишкек, Фергану и Ташкент. Чартерные рейсы в Анталию из Иркутска откроются в мае, силами авиакомпаний «Северный ветер» и AZUR air. AZUR air, Pegas Fly и Royal Flight продолжат чартеры в Камрань, на Фукуок, Утопао, Пхукет, Краби, а также – в Районг – провинцию в восточной части Таиланда, в 65 км от Паттайи. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске аэропорт иркутск

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