Иркутский аэропорт прошёл сертификацию Росавиации

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный аэропорт Иркутска соответствует всем сертификационным требованиям годности к эксплуатации. Об этом заявил его генеральный директор Андрей Скуба, сообщает пресс-служба губернатора.

Соответствующий сертификат выдан предприятию Росавиацией в октябре 2019 года. Такую процедуру аэродромы проходят раз в пять лет. Причём сертификационная проверка в этом году проводилась дважды – последняя по поручению Генпрокуратуры, – и обе проверки подтвердили соответствие аэродрома сертификационным требованиям.

– Состоянию аэродромных поверхностей в аэропорту Иркутска уделяют особое внимание, так как это обязательное условие безопасности полётов. Минувшим летом в аэропорту Иркутска отремонтировали почти 38 тысяч квадратных метров аэродромных покрытий. Работы провели на местах стоянок и рулёжных дорожках. На взлётно-посадочной полосе отремонтировали в общей сложности более 13 тысяч квадратных метров площади, – подчеркнул Андрей Скуба.

Для проведения работ вводили так называемый регламент: когда аэропорт закрывался для принятия воздушных судов. Это никак не отразилось на выполнении рейсов: авиакомпаниям график закрытия сообщали заранее, они выстраивали своё расписание так, чтобы пассажирам было удобно.

Какие именно участки нуждаются в ремонте, определяли сотрудники Аэродромной службы и Дирекции по строительству и инфраструктуре аэропорта. Они осматривали поверхности лётного поля, отмечая даже малейшие недостатки. В основном, это небольшие трещины и разрушение герметика в швах. Появление таких дефектов – естественный процесс: они образуются во время зимнего периода эксплуатации из-за больших нагрузок и сильных перепадов температур. В ходе ремонта на повреждённых участках снимали фрезерной машиной верхний слой асфальта, укладывали новый и уплотняли катками, говорят в правительстве Иркутской области.