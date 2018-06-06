|Транспорт
|07.06.2018
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Иркутский авиазавод передаст Балтийскому флоту два Су-30СМ
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Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Два многоцелевых самолёта Су-30СМ, собираемых на Иркутском авиазаводе, могут войти в состав морской авиации Балтийского флота. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны РФ по ВМФ Игоря Дыгало сообщают РИА-Новости.
Истребители планируется передать в июне. Торжественная церемония передачи самолетов состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода.
Напомним, Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также он может использоваться для подготовки летчиков на одноместные истребители.
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