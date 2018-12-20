Иркутский филиал ПГК увеличил перевозку строительных и сборных грузов более чем в 2 раза

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем перевозок Иркутским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) на платформах за 11 месяцев 2018 года достиг 234 тысяч тонн грузов, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в этом сегменте составил 269 млн т-км.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Рост погрузки, преимущественно, обеспечили наши ключевые партнеры из строительного сектора Иркутской области и Бурятии – Торговый дом «РусИр», комбинат «Братскжелезобетон» и Селенгинский завод ЖБИ. Кроме того, существенно вырос объем транспортировки сборных грузов с Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог. Мы, в свою очередь, гарантировали партнерам своевременный вывоз продукции в полном объёме, – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Перевозка строительных грузов выросла по отношению к аналогичному периоду 2017 года в два раза, до 75 тысяч тонн. Основную номенклатуру составили железобетонные изделия: опоры, дорожные плиты и сваи. Доставка сборных грузов увеличилась почти в три раза, до 93 тысяч тонн.

Грузы следовали на платформах в адрес грузополучателей Дальневосточного и Сибирского федерального округов.

СПРАВКА:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 115 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.