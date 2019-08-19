Иркутский филиал ПГУ увеличил погрузку бумаги и цветных металлов

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в июле 2019 года перевез в крытых вагонах 169,5 тысяч тонн грузов, что на 16% выше аналогичного периода прошлого года. Грузооборот в этом сегменте увеличился на 9%, до 675 миллионов тонн на километр, сообщает пресс-служба компании.

– Основными драйверами роста стали перевозки целлюлозно-бумажной продукции и цветных металлов наших ключевых партнеров, с которыми работаем в рамках сервисных контрактов. Например, выросла погрузка комбинатов «Группы «Илим», расположенных в Иркутской области. Преимущественно – на экспортные направления, что обусловлено высоким спросом на российскую продукцию за рубежом. Мы, со своей стороны, полностью удовлетворяем запросы клиентов, чтобы без сбоев и в срок была соблюдена цепочка поставок, и совместно ведем работу по повышению эффективности использования вагонов, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Погрузка бумаги в указанный период выросла на 51% к уровню 2018 года, до 64,6 тонн, цветных металлов – на 14%, до 55,7 тысяч тонн.

Во внутрироссийском сообщении в крытых вагонах отправлено 39 тысяч тонн (-11%). В экспортном направлении погрузка выросла на почти на треть, до 130,5 тысяч тонн.

Основными направлениями стали Китай через погранпереходы Наушки и Забайкальск, порты Северо-Запада и Дальнего Востока.

СПРАВКА:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.