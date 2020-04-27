Иркутский фонд «В поле зрения» проводит интернет-голосование «за дороги без пробок»

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-голосование на тему строительства дорог в Иркутске запустил фонд «В поле зрения». Предварительно объявлено, что в октябре 2020 года в столице Прингарья пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Однако на сегодняшний день федеральным центром было профинансировано только возведение ледового дворца спорта, а на строительство транспортной инфраструктуры, необходимой для проведения масштабного мероприятия, федеральных средств выделено не было.

Как сообщает пресс-служба фонда, в стране есть немало примеров, как грамотно решать транспортные проблемы при подготовке к большим спортивным событиям, таким, как чемпионат мира по футболу, и прошлогодняя Зимняя универсиада в Красноярске. Однако в Иркутске этот полезный опыт учтен не был.

Фонд «В поле зрения» считает, что к иркутскому чемпионату необходимо реконструировать и дороги, в первую очередь, Лермонтовскую развязку, которая находится в непосредственной близости от ледового дворца. И так же, как при подготовке к аналогичным спортивным мероприятиям в других городах, проект должен софинансировать федеральный центр.

Найдите минуту и проголосуйте за новые дороги!

По итогам интернет-голосования фонд «В поле зрения» подготовит обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

КООРДИНАТЫ: