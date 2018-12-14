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Транспорт
15.12.2018

Иркутский и братский аэропорты вошли в список пунктов пропуска с магазинами беспошлинной торговли

Иркутск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России утвердило список аэропортов и портов, где допускается беспошлинная реализация товаров физическим лицам. В перечень вошли иркутский и братский аэропорт, сообщает в документах Кабмина.

В перечень включены все воздушные, морские и речные пункты пропуска через государственную границу России, имеющие пассажирскую составляющую.

Всего в списке – 75 аэропортов, 38 морских пунктов пропуска и три речных пункта.

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