Иркутский самолёт МС-21 протестировали на высотах до 12 тысяч метров

Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы валидации самолёта МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».

В ходе лётных испытаний специалисты EASA оценивали поведение самолёта МС-21-300 в различных режимах до высоты 12 тысяч метров. Полёты выполнялись с большой и малой взлётной массой, в условиях передней и задней центровки. Продемонстрирована работа комплексной системы управления самолётом в основном режиме. Испытатели оценили поведение машины на минимальных эволютивных скоростях взлёта и посадки, в том числе с имитацией отказа двигателя.

– Самолёт МС-21-300 проходит лётные испытания для получения российского и европейского сертификатов. Завершение испытателями EASA второго цикла сертификационных полётов – ещё один шаг в этом направлении. Параллельно на Иркутском авиационном заводе мы разворачиваем производство самолётов МС-21-300 для поставки первым заказчикам, – сказал президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Первая сессия сертификационных полетов испытателей EASA состоялась в январе 2019 года. Допуск к полетам на самолетах МС-21-300 специалисты EASA получили по результатам курса теоретической и практической подготовки, которые прошли в сентябре 2018 года.