|Транспорт
|30.08.2018
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Иркутской области необходимо сформировать предложения по развитию транспортной доступности в северных территориях
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Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области необходимо сформировать предложения по развитию транспортной доступности в северных территориях для привлечения государственной поддержки. Об этом заявил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол по итогам совещания, которое состоялось в аэропорту поселка Мама, сообщает пресс-служба политика.
Он отметил, что в регионе важно создать систему поддержки социально значимых вертолетных перевозок. В совещании приняли участие мэр Мамско-Чуйского района Александр Сергий. В рамках рабочей поездки Сергей Сокол посетил несколько северных территорий Иркутской области – Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, Катангский районы.
– В области есть районы и населенные пункты – Ербогачён, Бодайбо, Мама и другие, для которых воздушный транспорт просто незаменим. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что надо создавать условия, чтобы люди в любом регионе Российской Федерации чувствовали, что они живут в единой стране. Для этих территорий значение воздушного транспорта нельзя переоценить, особенно когда дело касается медицинской помощи. Холдинг «Вертолеты России», входящий в Ростех, и ВЭБ-Лизинг в ближайшее время планируют реализовать комплекс программ по реновации вертолетного парка Дальнего Востока. Это нужно использовать для развития, – отметил Сергей Сокол.
По словам Сергея Сокола, региону необходимо подготовить предложения по формированию маршрутов, обновлению вертолетного парка, требованиям к технике, расчету тарифов и условий их льготного финансирования.
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