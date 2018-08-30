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30.08.2018

Иркутской области необходимо сформировать предложения по развитию транспортной доступности в северных территориях

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области необходимо сформировать предложения по развитию транспортной доступности в северных территориях для привлечения государственной поддержки. Об этом заявил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол по итогам совещания, которое состоялось в аэропорту поселка Мама, сообщает пресс-служба политика.

Он отметил, что в регионе важно создать систему поддержки социально значимых вертолетных перевозок. В совещании приняли участие мэр Мамско-Чуйского района Александр Сергий. В рамках рабочей поездки Сергей Сокол посетил несколько северных территорий Иркутской области – Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, Катангский районы.

– В области есть районы и населенные пункты – Ербогачён, Бодайбо, Мама и другие, для которых воздушный транспорт просто незаменим. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что надо создавать условия, чтобы люди в любом регионе Российской Федерации чувствовали, что они живут в единой стране. Для этих территорий значение воздушного транспорта нельзя переоценить, особенно когда дело касается медицинской помощи.  Холдинг «Вертолеты России», входящий в Ростех, и ВЭБ-Лизинг в ближайшее время планируют реализовать комплекс программ по реновации вертолетного парка Дальнего Востока. Это нужно использовать для развития, – отметил Сергей Сокол.

По словам Сергея Сокола, региону необходимо подготовить предложения по формированию маршрутов, обновлению вертолетного парка, требованиям к технике, расчету тарифов и условий их льготного финансирования.

СПРАВКА:

  • АО «Вертолеты России» входит в Госкорпорацию «Ростех» и является одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

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