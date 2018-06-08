Из Иркутска в Курск отправятся истребители Су-30СМ

Иркутск, Курск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В состав Курского авиационного полка войдёт вторая эскадрилья истребителей Су-30СМ. Лётный и инженерно-технический состав полка приступил к приему второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ на иркутском авиазаводе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Истребители предназначены для перевооружения полка на новые модели самолетов, которые заменят истребители МИГ-29СМТ. Специалистам предстоит в течение ближайших дней провести на земле комплексный осмотр техники, оценить качество сборки и провести проверку работоспособности двигателей, систем и механизмов в различных режимах.

Летный состав выполнит несколько контрольных полетов, в ходе которых будут проверены летно-технические характеристики самолетов. После завершения приема авиационной техники летчики совершат на самолетах перелет на аэродром Халино в Курской области.

Ранее летчики прошли переподготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Липецке, где в течение нескольких месяцев совершенствовали свое мастерство на современных специализированных комплексных тренажерах, учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения «4+» оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.