Из Иркутска в Санкт-Петербург открывают прямые рейсы

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7 Airlines» с 25 мая 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Санкт-Петербург. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полёты из Иркутска будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Рейс вылетает из Иркутска в 10:15 и приземляется в Санкт-Петербурге в 11:50 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 12:50 и прибывает в Иркутск в 23:35.

– Поступление в воздушный флот S7 Airlines современных лайнеров типа Аirbus A320neo позволяет нам вернуться на эту востребованную линию. Иркутяне, наконец, смогут добраться прямыми рейсами до Санкт-Петербурга и насладиться красотой города, а жители Северной столицы – с комфортом отправиться на Байкал. В то же время мы рассчитываем на интерес пассажиров S7 Airlines, путешествующих в гости к родственникам и друзьям, – говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Рейсы будут выполняться на современных лайнерах с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств. Время в полете составит чуть более шести с половиной часов.