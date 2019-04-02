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02.04.2019

Из Иркутска запускают субсидируемые авиарейсы в Сочи, Санкт-Петербург и Магадан

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - «ИрАэро» открывает несколько субсидируемых авиарейсов из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Специальные тарифы действуют на рейсы из Иркутска в Сочи, Санкт-Петербург, Магадан и в обратном направлении, а также по направлению Магадан – Хабаровск. Специальные тарифы доступны для молодёжи, инвалидов и пенсионеров.

Рейсы в Сочи «ИрАэро» начнёт выполнять с 24 мая по пятницам, а с 19 июня – четыре раза в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В Магадан самолётами авиакомпании сейчас из Иркутска можно улететь по вторникам, обратный рейс в среду. Позднее откроются соответствующие рейсы по пятницам и субботам.

Оформить билеты по специальным тарифам можно только в кассах аэропортов, продажа через интернет недоступна.

Напомним, в январе Росавиация утвердила список субсидируемых авиамаршрутов из Иркутска на 2019 год. по субсидируемым маршрутам можно будет летать из Иркутска в Горно-Алтайск, Кодинск, Красный Чикой, Кызыл, Ленск, Нерюнгри, Нижнеангарск, Олекминск, Полярный, Талакан, Таксимо, Томск, Улан-Удэ и Читу.

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