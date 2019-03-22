Из российских композитных материалов изготовлены первые детали для крыла выпускаемого в Иркутске самолета МС-21

Иркутск, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21, который собирает Иркутский авиационный завод.

Об этом в ходе посещения особой экономической зоны Алабуга в Татарстане заявил зампредседателя правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов, пишет Федеральное агентство новостей.

Во время визита особый интерес чиновника вызвал завод композитных материалов «Алабуга-Волокно». На предприятии выпускают детали для МС-21.

Юрий Борисов напомнил, что изначально участвовавшие в проекте американские компании отказались от поставки необходимых для производства композитного крыла материалов. Но достойную замену смогли предложить отечественные производители. Зампредседателя правительства отметил, что перепроектировать конструкцию крыла в связи с этим не потребуется.

«На предприятии «Аэрокомпозит» мы вчера увидели готовые элементы конструкции самолета – центроплана и кессона крыла, изготовленные уже без использования американских исходных материалов», – подчеркнул он.

Вице-премьер сообщил, что новый самолет будет востребован на отечественном и на мировом рынках. Только России необходимо 860 таких лайнеров.

Напомним, в середине марта на аэродроме Иркутского авиационного завода впервые совершил полет третий опытный самолет МС-21-300. Лайнер провел в воздухе полтора часа, полет проходил в штатном режиме на скорости 500 км/ч на высоте 3,5 километра. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России, которым впервые выделяются субсидии на создание, производство и поддержку самолёта МС-21, собираемого на иркутском авиазаводе. В 2019 году на эти цели направят около 1,6 млрд рублей. Деньги пойдут, в том числе, на уплату процентов по кредитам, которые были взяты для реализации проекта, а также на другие расходы, включая приобретение тренажёров для лётного персонала, средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей.

Бизнес-планом на пике предусмотрено создание до 70 самолётов, но федеральный центр рассматривает возможность выпуска до ста самолётов МС-21 в год.

Между тем, в начале января 2019 года две зарубежные компании прекратили поставки материалов для крыла самолёта из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»). В связи с этим на создание композитного крыла для нового российского самолёта МС-21 планируется выделить дополнительно 2,7 млрд рублей.