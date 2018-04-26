Из Улан-Удэ до Иркутска можно будет летать по цене железной дороги

Иркутск, Улан-Удэ, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «РусЛайн» начинает базироваться в Улан-Удэ и запускает новый рейс в Иркутск. Цены на самолёт будут стоить наравне с железнодорожными билетами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

Рейсы откроют уже в мае. Полёты будут выполняться с понедельника по пятницу, а с июня частота рейсов увеличится до двух раз в день – утром и вечером. Стоимость авиабилетов составит от 1 тысячи 490 рублей в одну сторону.

Из Улан-Удэ в Иркутск будут летать Ан-24. Всего в аэропорту «Байкал» будут базироваться четыре таких самолёта, чтобы охватить между собой малые города Сибири и северные районы, в том числе труднодоступные.

Напомним, «РусЛайн» уже летала из Улан-Удэ в 2011-2012 годах. Самыми популярными направлениями были Маньчжурия и Хабаровск, в планах были Тяньцзинь, Харбин, Шеньян.