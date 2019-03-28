Из-за погодных условий на дорогах Приангарья работает 260 единиц спецтехники

Иркутская область, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на уборке региональных трасс в последние сутки задействовано 210 единиц специализированной техники, в том числе 31 комбинированная дорожная машина и 20 автогрейдеров.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на АО «Дорожная служба Иркутской области», на очистке проезжей части и обочин, противогололедной обработке трудятся 142 человека дорожных рабочих. За сутки использовано 600 тонн инертных материалов.

Работы проводятся на 112 автодорогах в Тайшетском, Балаганском, Иркутском, Братском, Зиминском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Бодайбинском, Заларинском, Казачинско-Ленском районах, Усть-Ордынском бурятском округе. Особое внимание уделено направлениям Иркутск-Листвянка, Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Александровский тракт.

В Упрдор «Прибайкалье» отмечают, что 29 марта на расчистке проезжей части федеральных дорог Иркутской области работает около 50 единиц спецтехники. Израсходовано 300 тонн песко-соляной смеси. По информации на 11.00 29 марта осадки зафиксированы в основном на территории автодороги Р-258 «Байкал».

Дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями за сутки на подведомственных автотрассах не зарегистрировано.

Также в учреждении отмечают, что 29-30 марта продолжится выпадение осадков. Центр оперативного управления производством ФКУ Упрдор «Прибайкалье» работает круглосуточно. В случае необходимости подрядчики готовы привлечь дополнительную технику для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рекомендует водителям быть предельно внимательными на федеральных дорогах Иркутской области, избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье» +7(3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.