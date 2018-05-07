К электричке из Иркутска в Слюдянку снова подцепили веловагон

Иркутск, Слюдянка, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В составе пригородного поезда № 6306/6329, следующего по маршруту Иркутск-Сортировочный – Слюдянка, начал курсировать веловагон. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Одновременно внутри него можно перевозить до 30 велосипедов. С мая по октябрь 2018 года специальный вагон будет курсировать ежедневно, говорят в компании.

Напомним, проект впервые был реализован по просьбам общественных объединений велосипедистов Иркутска в 2017 году. В свой первый рейс он отправился 5 мая прошлого года. Всего с мая по октябрь 2017 года спецвагоном воспользовались более 1,3 тысячи велосипедистов.