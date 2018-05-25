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25.05.2018

Китайских инвесторов приглашают поучаствовать в строительстве ВСМ "Челябинск — Екатеринбург"

Санкт-Петербург, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Южного Урала Борис Дубровский на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) предложил китайским инвесторам принять участие в строительстве Уральской высокоскоростной магистрали, которая соединит два мегаполиса — Челябинск и Екатеринбург.

- Мы предлагаем нашим китайским партнерам рассмотреть нашу инициативу по строительству Уральской ВСМ, - уточнил глава региона. - Это было бы громким, ярким проектом, о котором можно было бы говорить, достойным называться совместным … Мы над этим работаем, - цитируют его "Аргументы Недели".

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