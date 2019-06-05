Количество маломерных судов на Байкале за два года увеличилось на 4 тысячи

Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Количество маломерных судов на озере Байкал за два года увеличилось на 4 тысячи. Об этом журналистам рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора Павел Поляков. По его словам, в 2017 году таких судов насчитывалось 7 тысяч, а в 2019 году – уже 11 тысяч. При этом в речной регистр Иркутской области входит всего 243 судна. Но гораздо меньше водных транспортных средств в соответствии с законодательством собирает и сдает на очистку стоки и отходы. На Байкале сегодня работает всего одно судно типа «Самотлор», занимающееся переработкой и очисткой отходов с других судов. Договоры на сдачу стоков, по данным Восточно-Сибирского речного пароходства, заключены только у 31 корабля. Соответственно, отмечает Павел Поляков, все остальное сбрасывается в акваторию озера. ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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