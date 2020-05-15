Комиссии по аттестации судоводителей возобновят работу в Иркутской области с 18 мая

Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутской области с 18 мая возобновят работу экзаменационные комиссии по аттестации судоводителей на право управления судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

К таким судам относятся: маломерные моторные, парусные и парусно-моторные суда, гидроциклы, маломерные суда особой конструкции – аэроботы, амфибии, экранопланы и т.д.

Аттестация проводится в два этапа. Первый – теоретическое тестирование включает в себя вопросы по правилам лоции, навигации, судовождения. Второй – практическая часть с отработкой навыков подхода на судне к утопающему, восьмерки, змейки, знание значений плавучей и береговой навигационной обстановки.

– Эпидемиологическая обстановка, конечно, определила ряд особенностей. Будет задействован отдельный вход в помещения, где будет проходить аттестация. Допускается одновременное нахождение в них не более 10 человек с учетом членов комиссии. Обязательны соблюдение дистанции (не менее 1,5 метров) и применение средств индивидуальной защиты. Граждане должны иметь маски и перчатки и на практическом экзаменационном этапе, – подчеркнул руководитель Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

В Иркутске днями приема теоретического экзамена станут среда, четверг и суббота, практического – пятница и суббота, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приангарья. Остальные аттестационные комиссии, расположенные на территории региона, будут осуществлять прием экзаменов в соответствии с индивидуальными графиками в зависимости от количества заявителей. Информация о работе комиссий размещена на лодочных станциях.

После успешного прохождения аттестации удостоверение на право управления маломерным судном можно получить в течение 15 рабочих дней. Оно действительно в течение 10 лет.

По всем интересующим вопросам граждане могут обращаться в отдел предоставления государственных услуг по телефону: 8 (3952) 453-218.