|Транспорт
|29.11.2019
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Корпорация «Иркут» завершила постройку четвертого самолета МС-21-300 для летных испытаний
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Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) завершена диагностика систем четвертого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний.
Как сообщает пресс-служба корпорации, при производстве самолета учтены результаты тестирования первых опытных машин. Три из них проходят летные испытания, две – статические.
28 ноября новый самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение завода.