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21.03.2019

Ледовую переправу на Ольхон закрыли

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за потепления закрыли три «зимника», в том числе ледовую переправу на остров Ольхон, которую открыли в начале февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Прекращена эксплуатация переправы «Куркут – Иркутская губа» в Ольхонском районе, а также ледовых дорог «Верхоленск – Магдан» в Качугском районе, «Октябрьск-2 – Тулун» в Тулунском районе.

В ГУ МЧС по Иркутской области отмечают, что на льду озера Байкал образовалась пропарина диаметром до 3 метров в 30 метрах от левой полосы на 6 километре ледовой переправы. Там же – две трещины большой протяженности.

– Процесс разрушения льда вступил в активную фазу на всех водных объектах. Лед, напитываясь водой, становится хрупким. Обращаем внимание водителей на недопустимость выезда на лед. После закрытия переправ движение осуществляется в прежнем режиме по трассам федерального и местного значения. Что касается сообщения с островом Ольхон, по договору с администрацией муниципального образования там работают суда на воздушной подушке, выполняющие рейсы с материка на остров и обратно, – уточнил начальник Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

Специалисты дорожной службы демонтировали дорожные знаки и информационные щиты, установили знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовым переправам, на съездах возведены валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на лед, проводится его чернение.

Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах.

По состоянию на 21 марта, на контроле находится эксплуатация 44 ледовых переправ в 18 районах области и четыре пеших ледовых перехода в Киренске. Совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводится ежедневный мониторинг состояния льда – замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.

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