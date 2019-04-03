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04.04.2019

Левую половину моста через Китой в Ангарском районе с 5 апреля закроют на ремонт

Ангарск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Левую половину моста через реку Китой в Ангарске с 5 апреля закроют на ремонт. Транспорт, следующий со стороны Иркутска, направят на встречную полосу, на которой организуют реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

В 2018 году дорожники уже отремонтировали одну половину моста. Теперь пора привести в порядок другую его часть.

– Будет восстановлено покрытие, укреплены опоры и балки пролетных строений, восстановлена система водоотвода, заменено освещение, дорожные знаки и ограждения. Этот объект – первый на федеральных дорогах региона, где установят композиционные перильные ограждения из инновационного материала. Он не нуждается в ежегодной окраске, легкий и простой в монтаже, – отметили в учреждении.

Работы должны завершиться к октябрю 2019 года.

На период ремонта на мосту ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

СПРАВКА:

  • Мост через реку Китой на 1843 километре автодороги Р-255 «Сибирь» возвели 27 лет назад. Его ремонт не проводился ни разу.

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