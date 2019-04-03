|Транспорт
|04.04.2019
|
|
Левую половину моста через Китой в Ангарском районе с 5 апреля закроют на ремонт
|
Ангарск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Левую половину моста через реку Китой в Ангарске с 5 апреля закроют на ремонт. Транспорт, следующий со стороны Иркутска, направят на встречную полосу, на которой организуют реверсивное движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
В 2018 году дорожники уже отремонтировали одну половину моста. Теперь пора привести в порядок другую его часть.
– Будет восстановлено покрытие, укреплены опоры и балки пролетных строений, восстановлена система водоотвода, заменено освещение, дорожные знаки и ограждения. Этот объект – первый на федеральных дорогах региона, где установят композиционные перильные ограждения из инновационного материала. Он не нуждается в ежегодной окраске, легкий и простой в монтаже, – отметили в учреждении.
Работы должны завершиться к октябрю 2019 года.
На период ремонта на мосту ограничат скоростной режим до 50 км/ч.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram
Тэги: