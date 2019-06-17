Макет самолета МС-21, собранного на Иркутском авиазаводе, представят на выставке в Париже

Париж, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) принимает участие в работе авиасалона Paris Air Show-2019. На стенде представлены макет самолета МС-21 и модернизированный вариант процедурного тренажера для подготовки и переподготовки летных экипажей пассажирских самолетов МС-21-300.

Как сообщает пресс-служба корпорации «Иркут», процедурный тренажер МС-21-300 модернизирован, в том числе с учетом результатов летных испытаний. Центральным звеном является унифицированный кабинный модуль лайнера. На его базе возможно формирование различных вариантов тренажерного устройства.

– Тренажер имеет актуальные версии конструкции пультов и органов управления воздушного судна, систем индикации и сигнализации кабины экипажа, модернизированный программно-аппаратный комплекс системы визуализации закабинной обстановки. На тренажере произведена замена сенсорных панелей тренажера имитирующих комплексный потолочный пульт на полнофункциональный имитатор. Также обновлено специальное программно-математическое обеспечение, моделирующее работу систем самолета, – поясняют в корпорации «Иркут».

Между тем, летные испытания самолета МС-21-300 ведутся в целях получения российского и европейского сертификатов типа. В них принимают участие три самолета МС-21-300. На четвертом самолете для летных испытаний ведется монтаж систем, он присоединится к летным испытаниям в 2019 году.