МЧС предупреждает: до 8 апреля на дорогах Иркутской области – гололедица

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 6-8 апреля на дорогах области ожидается гололедица и снежный накат. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, водителям автотранспорта при таких условиях не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

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