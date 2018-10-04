МЧС: в Приангарье в непогоду есть 23 опасных участка на дорогах

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - МЧС предупреждает водителей о повышенной опасности на дорогах Приангарья из-за гололеда.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сложные погодные условия будут и в следующие сутки – 5 октября. В южных и верхнеленских районах ожидается северо-западный ветер до 18 м/с, по области мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова. На дорогах области и города гололедица.

Спасатели напоминают, что в ветреную погоду выход на водоемы на лодках, катерах, катамаранах и гидроциклах запрещен, так как несет реальную угрозу жизни пассажиров маломерных судов.

Перепадом среднесуточных температур и появлением гололедных явлений обусловлен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и местного значения. Сотрудники МЧС убедительно просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. В том числе – соблюдать правила, не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, держать дистанцию, избегать резких маневров, резкого торможения и резкого переключения передач, пропускать спецтранспорт со звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

На автомобильных дорогах федерального значения имеются 23 опасных дорожных участка:

Р-255 «Сибирь» – 14 участков (Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Куйтунский, Зиминский, Заларинский, Аларский, Черемховский, Усольский, Ангарский, Иркутский);

Р-258 «Байкал» – 3 участка (Иркутский, Шелеховский, Слюдянский);

А-331 «Вилюй» – 6 участков (Тулунский, Братский).

Оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с водителями большегрузного автотранспорта посредством КВ радиотрансляции в радиусе 200 километров (дублирующие станции находятся в Братске, Черемхово и Ангарске) для доведения прогноза метеоусловий и обстановки на автодорогах.

На территории Иркутской области находится 49 стационарных пунктов обогрева и питания вместимостью 178 человек, мобильный пункт обогрева на 50 человек, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки ГСМ, 12 мест сосредоточения песочно-гравийной смеси.

Подробную информацию по местам расположения пунктов обогрева, питания и медпомощи можно получить у специалистов Центра управления в кризисных ситуациях по телефону 8 (3952) 785-246. В случае если участникам дорожного движения потребуется помощь, необходимо позвонить на номер Единой пожарно-спасательной службы МЧС России 101.