Медведев поручил ФАС и трем министерствам проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Москва, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минфину и Минэнерго провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо.

Документ опубликован на сайте правительства, сообщают « Аргументы недели »..

«ФАС России (И.Ю.Артемьеву), Минтрансу России (Е.И.Дитриху), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в правительство Российской Федерации, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста», – говорится в поручении.

Координацию этой работы поручено вести вице-премьерам Дмитрию Козаку и Максиму Акимову.

«Коммерсантъ» ранее сообщал об обращении авиакомпаний вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой поддержать их, чтобы избежать роста цен на билеты.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в своем письме сообщила, что рост цен на билеты в экономклассе за два месяца 2019 года составил 7,5% – темпы втрое выше, чем за весь прошлый год. Цена на авиабилеты растут из-за выросших расходов авиакомпаний на топливо, аэропортовое и аэронавигационное обслуживание.

Правительство 28 марта провело заседание по поводу обеспечения доступности авиаперевозок по России. По итогам заседания, кабмин принял проект о субсидиях льготных воздушных перевозок с Дальнего Востока. Для предотвращения роста цен на такие полеты правительство выделило 2,5 миллиарда рублей. По словам Дмитрия Медведева, эти деньги позволят обеспечить льготные перевозки на Дальний Восток и обратно для почти 380 тысяч пассажиров.