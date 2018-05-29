Мэрия: некачественный ремонт иркутских дорог подрядчики будут переделывать за свой счет

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Совместный рейд по проверке качества выполненных работ в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по нескольким улицам провели сотрудники администрации Иркутска, бойцы регионального отделения ОНФ и общественники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверяющие проехали по четырем улицам, где уже ведутся работы. На улице Карпинская участники рейда отметили неудовлетворительное качество ремонта: тротуары имеют значительные неровности, крошатся по краям, у асфальтового покрытия на проезжей части – неоднородная структура. После того, как претензии будут направлены подрядчику, ему придется устранять недостатки за свой счет.

Одновременно с этим участники рейда отметили хорошее качество работ по улице Ушаковская. Там тоже завершили установку тротуаров и бордюров – покрытие ровное, без трещин, к каждому частному дому оборудован въезд. Кроме того, проектом реконструкции по этой улице предусмотрено сооружение небольшого моста через речку, удобных пешеходных переходов. По всей протяженности улицы также положат новый асфальт, сделают разметку, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Вдоль тротуаров будут поставлены ограждения.

На улицах Петрова и Первомайская работы только начались. Здесь уже проведено фрезерование проезжей части, сейчас готовится дорожное основание под асфальтирование и тротуары, установлены бордюры. Общественная комиссия отметила, что подрядчик подготовил грунт для укладки под асфальт на пешеходных дорожках, а это не соответствует технологии. По словам руководителя подрядной организации, в ближайшие дни нарушение будет устранено.

Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 33 участка улиц областного центра. Все работы должны быть завершены до конца лета.