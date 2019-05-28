Михаил Щапов: «Победа» может вернуться в Иркутск уже этой зимой

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «Победа» может вернуться в Иркутск уже зимой. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Михаила Щапова. «Решение о возобновлении полетов в зимнем сезоне 2019-2020 годов будет принято по результатам переговоров при условии выхода на необходимые параметры эффективности перевозок». Ответ представителя авиакомпании «Победа» с такой формулировкой поступил депутату Михаилу Щапову. Напомним, авиакомпания с 1 апреля 2019 прекратила выполнение рейсов Москва – Иркутск – Москва. Ранее, 13 марта 2019 года, в Госдуме состоялось совещание с участием депутатов, руководства авиакомпании, АО «Международный Аэропорт Иркутск», Росавиации и Минтранса России. Тогда Михаил Щапов отметил, что отмена рейсов государственной компании «Победа» негативно скажется на транспортной доступности региона и может привести к повышению стоимости авиабилетов. В ходе встречи представитель авиакомпании объяснил свой отказ от полетов в Иркутск тремя причинами: внутренняя политика компании «No touch policy»; необходимость сокращения времени обслуживания самолетов на земле с 50 до 30 минут; пересмотр коммерческих условий стоимости обслуживания. Представители аэропорта сообщили, что исполняют условия «No touch policy» ровно с того дня, с которого требовала «Победа» – с 25 февраля. Аэропорт готов идти навстречу и по другим запросам авиакомпании, если их можно выполнить физически и это не противоречит законодательству и требованиям безопасности. – К авиакомпании «Победа» международный аэропорт Иркутск относится как к стратегическому партнеру. Начали мы переговоры о заходе на наш рынок еще в 2017 году. Долго обсуждали коммерческие условия. Согласовали уровень скидок. В связи с этим аэропорт Иркутск выпустил внутренний нормативный документ «Положение по применению понижающего коэффициента при обслуживании воздушных судов аэропорта Иркутск». В соответствии с пунктом 6.2.5 у нас установлен специальный понижающий коэффициент для лоукост-перевозчиков в размере 50 процентов на шесть основных сборов, доходообразующих. Такого уровня скидок нет ни для одной компании, – рассказал коммерческий директор аэропорта Иркутск Юрий Курдюков в ходе совещания. В середине марта представитель АК «Победа» сообщил, что авиакомпания в одностороннем порядке прекращает выполнять рейсы Москва-Иркутск-Москва. Позднее в ответах на депутатские запросы Михаила Щапова АК «Победа» и Минтранс РФ отметили, что «фактической причиной прекращения авиасообщения является не отказ аэропорта соблюдать новые правила авиакомпании «No touch policy», принятые перевозчиком с 25 февраля 2019 года, а внутренние мотивы авиакомпании и низкая оценка эффективности работы на данном направлении». По мнению Михаила Щапова, АК «Победа» должна учитывать интересы граждан восточносибирского региона, откуда ранее лоукостер осуществлял перелеты в Москву и обратно. Присутствие на рынке такого перевозчика позволяет гражданам совершать авиаперелеты по более доступным ценам. – Сейчас, когда выявлены реальные причины отмены рейсов АК «Победа» в Иркутск, нужно принять все меры, чтобы социальный маршрут вновь стал доступен для населения. Считаю, что и органы власти не должны самоустраняться в этой ситуации и оставлять все на откуп хозяйствующих субъектов. Сегодня мной направлено дополнительное письмо на Минтранс РФ с требованием включиться в переговорный процесс и обеспечить максимальный его контроль, чтобы в зимний сезон 2019-2020 годов. АК «Победа» вернулась в Иркутск, – отметил Михаил Щапов. ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: аэропорт иркутск

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