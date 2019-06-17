Миллионного пассажира зарегистрировали в аэропорту Иркутска 17 июня

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска встретили миллионного за 2019 год пассажира. Торжественное событие состоялось в терминале внутренних линий 17 июня – почти на месяц раньше, чем в 2018 году. Тогда миллионной отметки пассажиропоток достиг почти в середине лета – 10 июля.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в этот раз почетным гостем стал Василий Косарчук. Рейсом авиакомпании «Ангара» он летел в Тюмень.

– Это, конечно, огромный сюрприз для меня, – сказал миллионный пассажир Василий Косарчук. – Я очень рад! Со мной такого раньше не случалось, не могу похвастаться, что часто что-то выигрываю. Но летаю часто.

Почетному гостю вручили цветы и памятную ленту. После церемонии награждения Василий Косарчук ожидал вылета в бизнес-терминале – ВИП-обслуживание стало подарком миллионному пассажиру от иркутского аэропорта. Также ему вручили сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале.

Счастливчика поздравил и представитель авиакомпании «Ангара»: перевозчик подарил миллионному пассажиру сертификат на бесплатный перелет по любому направлению маршрутной сети компании. Им можно воспользоваться в течение года.