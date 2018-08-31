|Транспорт
|02.09.2018
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Министр транспорта Иркутской области предложил вернуть льготы студентам и школьникам на электрички
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Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ограничения, введённые правительством в 2016 году на льготы для поездок школьников и студентов на электричках, привели к значительному снижению доходов БППК. Об этом 2 сентября на заседании комитета по госпланированию социально-экономического развития Иркутской области заявил глава регионального Минтранса Артур Сулейменов.
Решение вызвало снижение пассажиропотока и, как следствие, БППК потеряла около 28 млн рублей. При этом расходы областного бюджета на льготные перевозки снизились только на 13 млн рублей.
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