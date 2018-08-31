Министр транспорта Иркутской области предложил вернуть льготы студентам и школьникам на электрички

Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ограничения, введённые правительством в 2016 году на льготы для поездок школьников и студентов на электричках, привели к значительному снижению доходов БППК. Об этом 2 сентября на заседании комитета по госпланированию социально-экономического развития Иркутской области заявил глава регионального Минтранса Артур Сулейменов.

Решение вызвало снижение пассажиропотока и, как следствие, БППК потеряла около 28 млн рублей. При этом расходы областного бюджета на льготные перевозки снизились только на 13 млн рублей.



Министр предложил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассмотреть возможность вернуть старую льготную схему для перевозок на пригородных поездах.



Напомним, с 1 октября 2016 года постановлением правительства Иркутской области для школьников и студентов были введены ограничения, касающиеся льготного проезда в пригородных поездах. В частности, школьникам скидка на проезд 50% предоставляется в том случае, если они не могут быть доставлены к месту учёбы школьными автобусами. Студентам та же льгота полагается при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчёте на душу населения.