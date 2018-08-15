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16.08.2018

Минобороны намерено заключить с ИАЗом новый контракт на Су-30СМ

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский авиазавод будет производить 12-14 истребителей Су-30СМ в год в рамках нового контракта с Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на президента Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря сообщают «Ведомости».

Он отметил, что семейство Су-30 имеет хорошие перспективы и на внешнем рынке.

– Самолёты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться ещё, – сказал Юрий Слюсарь.

Двухместный истребитель Су-30СМ разработан «ОКБ Сухого». Самолёт обладает сверхманевренностью, оснащён радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены министерством обороны РФ и Корпорацией «Иркут» в 2012 году. Поставка самолетов заказчику ведётся с декабря 2012 года.

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