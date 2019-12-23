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24.12.2019

Мост через реку Куда открыли в Эхирит-Булагатском районе

Эхирит-Булагатский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе состоялось открытие моста через реку Куда, который соединил село Капсал и деревню Батхай.

Как сообщает пресс-служба регправительства, подвесной мост на этом месте был разрушен паводком еще 1993 году. Дети были вынуждены добираться до школы зимой по льду реки, а весной и осенью старшеклассники в болотных сапогах вброд переносили учеников начальной школы. Весной 2018 года активисты регионального отделения ОНФ в Иркутской области направили обращение в правительство Иркутской области о необходимости строительства переправы.

– Средства на строительство моста были заложены министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на 2019 год. Контракт на строительство заключили в ноябре 2018 года. Окончание работ планировалось к концу лета 2019 года. К 1 сентября 2019 года подрядная организация «Межотраслевая компания Сибири» закончила строительство капитального моста, стоимость которого составила почти 34,3 миллиона рублей, – рассказал и.о. заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

На открытии моста со словами благодарности выступили старейшины деревни Батхай. Они отметили, что проблема не решалась 25 лет. Теперь жизнь сельчан станет гораздо комфортнее. Наличие моста удобно и сельхозтоваропроизводителям – для них в разы сократился путь до сельхозпредприятия «Тугутуйское» и ФГУП «Элита».

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