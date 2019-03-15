МС-21 с пассажирским интерьером презентуют на МАКСе-2019

Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На аэродроме Иркутского авиационного завода 16 марта состоялся первый полет третьего опытного самолёта МС-21-300. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Продолжительность полёта составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 450 км/час.

Самолёт пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошёл в штатном режиме.

– Лётные испытания самолёта МС-21-300 продолжаются. Сегодня к ним подключилась третья машина. На этом самолёте помимо специального оборудования для испытаний устанавливается пассажирский салон, – говорит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам Дениса Мантурова, принято решение провести премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

– Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из важнейших конкурентных преимуществ российского лайнера – повышенный уровень комфорта, – подчеркнул глава Минпромторга.

Президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь добавил, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвёртый опытный самолёт МС-21-300, постройка которого ведется на Иркутском авиационном заводе.

– Самолёты строятся на новых автоматизированных линиях, которые обеспечивают высокую точность и качество сборки, – отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России, которым впервые выделяются субсидии на создание, производство и поддержку самолёта МС-21, собираемого на иркутском авиазаводе. В 2019 году на эти цели направят около 1,6 млрд рублей. Деньги пойдут, в том числе, на уплату процентов по кредитам, которые были взяты для реализации проекта, а также на другие расходы, включая приобретение тренажёров для лётного персонала, средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей.

Бизнес-планом на пике предусмотрено создание до 70 самолётов, но федеральный центр рассматривает возможность выпуска до ста самолётов МС-21 в год.

Между тем, в начале января 2019 года две зарубежные компании прекратили поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»). В связи с этим на создание композитного крыла для нового российского самолёта МС-21 планируется выделить дополнительно 2,7 млрд рублей.

СПРАВКА:

Корпорация «Иркут» ведет испытания самолёта МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа.

На предприятиях-участниках кооперации идёт изготовление деталей и панелей для серийных самолётов МС-21-300.