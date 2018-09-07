МС-21, собираемый в Иркутске, хотят оснастить защитой от зенитных комплексов

Красноярск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажирский авиалайнер МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, может быть оснащен новым бортовым комплексом обороны (БКО), который разработают специально для этого самолёта. Об этом со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева сообщает ТАСС .

– На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет, работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21, – сказал он.

Комплекс предназначен для индивидуальной защиты самолётов и вертолётов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования. Он способен выявить угрозу атаки, может поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.

СПРАВКА:

МС-21 – российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется корпорацией «Иркут» при участии ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (входят в состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.