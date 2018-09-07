|Транспорт
|09.09.2018
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МС-21, собираемый в Иркутске, хотят оснастить защитой от зенитных комплексов
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Красноярск, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажирский авиалайнер МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, может быть оснащен новым бортовым комплексом обороны (БКО), который разработают специально для этого самолёта. Об этом со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева
– На МС-21 мы планируем, что такой вариант будет, работы такие мы ведем. Я думаю, что там будет новый комплекс, в котором мы обобщим все наработки из существующих комплексов обороны. Если будет заявка, то мы готовы создать комплекс обороны для МС-21, – сказал он.
Комплекс предназначен для индивидуальной защиты самолётов и вертолётов от поражения авиационными и зенитными ракетными комплексами, а также зенитными артиллерийскими комплексами ПВО наземного и морского базирования. Он способен выявить угрозу атаки, может поражать и подавлять оптические головки самонаведения авиационных и зенитных управляемых ракет, включая головки самонаведения ракет переносных ЗРК.
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