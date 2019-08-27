МС-21 впервые продемонстрировали публике на МАКС-2019

Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Пассажирский лайнер МС-21 впервые совершил демонстрационный полет на московском Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019).

Как сообщает пресс-служба Корпорации «Иркут», полет выполнила машина, которая первой поднялась в воздух. Еще два воздушных судна размещаются на статических стоянках. Одно из них, оборудованное двухклассным пассажирским салоном, было открыто для посещения специалистами и заказчиками.

Также в воздухе и на земле посетители авиасалона увидели учебно-боевые самолеты Як-130 и учебно-тренировочные Як-152, которые разработаны в ОАО «ОКБ имени А.С.Яковлева» и производятся на Иркутском авиационном заводе. C пилотажным тренажером самолета Як-130 можно ознакомиться на стенде ОАК в павильоне С-1.

Кроме того, многоцелевой истребитель Су-30СМ и учебный Як-130 производства Корпорации «Иркут» будут представлены в экспозиции ВКС России и морской авиации ВМФ РФ. Группа высшего пилотажа «Русские Витязи» ВКС России продемонстрирует уникальные летные возможности сверхманевренных Су-30СМ. Летчики морской авиации ВМФ покажут фигуры высшего пилотажа на Су-30СМ в ходе одиночных полетов.

МАКС-2019 проводится с 27 августа по 1 сентября. По данным с официального сайта салона, наиболее масштабная программа полётов запланирована на дни публичного посещения с пятницы по воскресенье.