МУП «Иркутскавтотранс» обслуживает 12 социальных маршрутов

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году МУП «Иркутскавтотранс» продолжит обслуживать социальные городские маршруты.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом на расширенном заседании постоянной комиссии думы города по экономической политике и бюджету сообщила заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Она подчеркнула, что муниципальное предприятие является самым крупным перевозчиком на рынке регулярных городских перевозок пассажиров в Иркутске и имеет социальную направленность. В частности, муниципальный транспорт обеспечивает перевозку льготников – всего 58 категорий. Для этих пассажиров отсутствуют ограничения по количеству их поездок. Объем перевозки пассажиров за 2018 год – 15,2 млн человек, из них более 20% – льготники. Кроме того, «Иркутскавтотранс» с 2016 года сохраняет минимальную стоимость проезда в размере 15 рублей.

– На протяжении трех лет мы сохраняем тариф на проезд неизменным, несмотря на серьезный рост стоимости дизельного топлива. Также регулярно ведется обновление подвижного состава с учетом потребности перевозки инвалидов и других маломобильных групп, – подчеркнула председатель комитета городского обустройства. – Работая в условиях конкуренции с частными перевозчиками, «Иркутскавтотранс» обеспечивает бесперебойную транспортную работу по 12 маршрутам с низким пассажиропотоком. Маршруты убыточны, и частники отказываются их обслуживать, поэтому муниципальное предприятие берет на себя эти социальные обязательства.

По словам Елены Федоровой, муниципальному предприятию необходимо бюджетное финансирование. Только в таком случае будет возможность сохранить существующий тариф на проезд, обеспечить обновление подвижного состава и осуществлять регулярные и бесперебойные перевозки по нерентабельным маршрутам.