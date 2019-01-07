|Транспорт
|07.01.2019
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На АЗС "Роснефти" в Братске выросли цены на топливо
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Братск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - 6 января в Братске на некоторых заправках изменились ценники на топливо. Пока цены переписали только на АЗС "Роснефти", сообщает ТК «ГОРОД».
Теперь самая популярная марка бензина АИ-92 стоит 42 рубля 30 копеек за литр. На 80 копеек выросло в цене и дизельное топливо - его новая цена на автозаправках "Роснефти" в Братске составляет 48 рублей 50 копеек. До подорожания АИ-92 и ДТ стоили 41,60 и 47,70 рублей за литр соответственно.
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