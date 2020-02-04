На Байкальском кольце в Иркутске предложили установить «навигационные» арт-объекты

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском кольце в Иркутске предложили поставить арт-объекты, которые выполняли бы функцию навигации и символизировали бы главные туристические объекты в этом направлении. Инициатива прозвучала 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию общественных территорий в Октябрьском округе города.

Речь идёт об указателях на аэропорт, Байкальский тракт и плотину ГЭС, которую, кстати, также планируется благоустроить с уклоном в спортивную составляющую. Прежде всего, арт-объекты будут служить для того, чтобы на местности смогли сориентироваться туристы, которые приезжают в Иркутск впервые. Также можно было бы установить символ микрорайона Солнечный, тем более, что эта территория также активно развивается.

– Тему въезда и выезда на Байкал действительно надо отразить, но не так как сейчас, когда на кольце есть клумба в виде силуэта озера. Это немного пошло. На кольце есть рекламный стенд, его можно было бы заменить на какую-то имиджевую вещь, связанную с озером, – отметит архитектор Сергей Демков.

Также местные жители первоочередной задачей видят благоустройство пешеходной дорожки через кольцо и обеспечение безопасного перехода через него, в том числе для маломобильного населения.

Свои проекты представили и школьники. По одному из них предлагается соединить улицу Байкальская через кольцо виадуком для автомобилистов, а его колонны отдать под стрит-арт. По задумке школьников, здесь должны появиться граффити с символами Иркутска и Байкала. Другой проект предполагает пешеходный мост. Также школьники предлагают установить светящуюся конструкцию «Байкальское кольцо», подобно той, какая стоит на острове Конный.