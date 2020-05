На базе УАЗа-«буханки» разработали автодом «Байкал»

Ульяновск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В России представили кемпер «Байкал» на базе УАЗ СГР. Доработка «буханки» занимает 23 дня, превратить в автодом можно как новую, так и подержанную машину. Об этом сообщает пресс-служба Ульяновского автомобильного завода. Модификация «Байкал» изначально создавалась в соответствии с пожеланиями европейских клиентов по запросам компании «Made in Russia» – партнера и дистрибьютора бренда в Германии. Успешный дебют на внешних рынках поспособствовал расширению географии продаж. Теперь шанс стать обладателем спецверсии классической модели УАЗа-«буханки» появился у российских поклонников экстремального отдыха и автомобильных путешествий. Причём доработать можно как новый, так и подержанный УАЗ СГР. Верхнюю строчку перечня основных модернизаций занимает декорированная изнутри тканью дополнительная крыша из армированного стеклопластика с подъемным механизмом, амортизаторами и фиксаторами в закрытом положении. Высота салона с поднятым верхом достигает двух метров, что позволяет комфортно передвигаться и беспрепятственно раскладывать расположенную на верхнем уровне двуспальную кровать размерностью 1950 на 1255 мм. Пластиковые окна и москитные сетки тента повышают уровень комфорта отдыхающих на втором ярусе. В рабочем положении при поднятой крыше общая высота автомобиля составляет 2710 мм (в транспортном 2160 мм), масса комплекта – 70 кг. Жесткость кузова удалось сохранить установкой алюминиевой рамы, усиливающей проем. Ещё одно спальное место размером 1900 на 1460 мм образуется внизу путем перевода в горизонтальное положение пары секций кровати, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел. Конфигурация предусматривает также наличие платяного шкафа. Функционал кемпера расширяет комплект модульной мебели, изготовленной из облегченной ламинированной пластиком фанеры. Монтаж производится на быстросъемные соединения по заранее установленным направляющим в полу салона с возможностью рокировки модулей в зависимости от предпочтений. К услугам путешественников полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и смесителем, мобильным холодильником, 20-литровыми баками для воды, столешницей для портативной плиты, шкафчиками и выдвижными столиками. Внедорожный потенциал УАЗ СГР усилили установкой лифт-комплекта кузова, пневмоэлементов, способных изменять дорожный просвет и регулировать жесткость подвески, шноркеля и шин BFGoodrich All Terrain. В списке дополнительного оснащения также фигурируют выдвижная маркиза, биотуалет, несколько вариантов подъемной или стационарной крыши, отделки салона, экстерьера и множество других функциональных и эстетических опций. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

иркутская область

приоритет иркутск

туризм Тэги: View the discussion thread.