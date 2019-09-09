На билеты в плацкарт поездов дальнего следования до середины декабря действует скидка 40%

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области смогут купить билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 40%. Акция стартует 10 сентября и продлится до середины декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

– Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние места с нумерацией 34, 36, а также на верхние боковые места с 38 по 54. Список поездов, на которые распространяется акция, можно уточнить на сайте http://pass.rzd.ru , – отметили в компании.

Скидка не действует при оформлении проездных документов на скорые фирменные поезда №146/145 Москва – Назрань и не применяется одновременно с другими специальными тарифами и скидками, а также при оформлении билетов по детскому тарифу и для организованных групп.