На дачи на автобусах 1 мая отправились 300 иркутян

Иркутск, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске уже в первый день работы садоводческих автобусов пассажиропоток составил 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Маршруты запустили с 1 мая. Меры по соблюдению безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции при организации пассажирских садоводческих перевозок проверила дежурная группа, говорят в администрации Иркутска.

– Все наши водители работают в масках, перчатках, обрабатывают руки. На конечных пунктах с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводится межрейсовая санитарная обработка автобусов. На остановочных пунктах волонтёры проводят разъяснительную работу с дачниками: раздают листовки, рассказывают о режиме самоизоляции и о том, как защитить себя от COVID-19, – отметил начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации города Николай Лановенко.

В ходе выездной проверки посмотрели, как организован подвоз продуктов питания и лекарственных препаратов в садоводства, а также проверили места реализации рассады и саженцев. В этом году количество таких площадок в Иркутске увеличили до 240.

Напомним, по данным на утро 2 мая, в Иркутской области зарегистрировано 166 случаев заболевания, в Иркутске из них – 105. Из этого числа четыре человека умерли, 31 пациент выздоровел, остальные в больнице.