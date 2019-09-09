На детскую железную дорогу ВСЖД поступили два современных вагона

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская детская железная дорога получила два современных вагона с возможность перевозки маломобильных пассажиров.

Поставка оборудования приурочена к 80-летнему юбилею, который ДЖД будет отмечать в ноябре этого года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Уже в сентябре вагоны будут включены в состав поезда и начнут курсировать по маршруту. Одно из главных новшеств – это система вентилирования и подогрева воздуха, которая позволит перевозить в комфортных условиях людей даже при отрицательных температурах. Еще одна важная особенность – теперь поездки по детской железной дороге станут доступными для всех людей с ограниченными возможностями. Помимо этого, подвижной состав оборудован системой освещения и громкоговорящей связи.

Новый состав позволил продлить сезон работы ДЖД до середины октября. Часы работы остаются прежними.

С начала 2019 года пассажирами детской дороги стали уже 25,5 тысяч человек.